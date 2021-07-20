На сессии МОК обсудят готовность Токио к Олимпиаде и выберут столицу Игр 2032 года

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет с 20 по 21 июля. На заседании высшего руководящего органа олимпийского движения обсудят готовность Токио к Олимпиаде и выберут столицу Игр 2032 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предстоящая сессия МОК станет 138-й по счету, в олимпийский год она традиционно предваряет старт Игр - церемония открытия токийской Олимпиады состоится 23 июля.

На заседании члены МОК оценят готовность Японии к Играм и обсудят главный вызов, с которым столкнулись организаторы при подготовке к соревнованиям, - пандемию коронавируса. Случаи обнаружения инфекции у приезжающих в Токио участников Олимпиады фиксируются ежедневно на протяжении последней недели.

Выборы

Во второй день заседания знаковым событием станет выбор столицы летних Олимпийских игр 2032 года. Исполком МОК в прошлом месяце рекомендовал сессии утвердить единственного претендента - австралийский Брисбен.

Столица Игр впервые будет избрана по новой процедуре - без заявочной кампании городов-кандидатов. В июне 2019 года МОК серьезно изменил правила избрания мест проведения олимпийских соревнований: созданы комиссии по зимним и летним Играм, которые сами ищут наиболее подходящего кандидата.

Комиссии обсуждают возможность проведения Игр с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, изъявившими желание принять соревнования, затем отбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят на утверждение исполкома МОК. Реформы были необходимы, чтобы снизить затраты городов на заявочные кампании и исключить варианты, которые бы требовали больших финансовых вливаний в создание олимпийской инфраструктуры. В то же время новая процедура сделала процесс выбора олимпийской столицы менее прозрачным.

С избранием Брисбена станут известны хозяева всех летних Олимпийских игр до 2032 года. Вслед за Токио их примут Париж (2024) и Лос-Анджелес (2028).

Состоятся на сессии и выборы на руководящие должности МОК. В частности, у организации появится новый вице-президент - срок полномочий американки Аниты Дефранц истекает. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун будет переизбираться на пост председателя комиссии по этике МОК.

138-я сессия завершит работу 8 августа, в день закрытия Олимпиады в Токио члены МОК еще раз соберутся для подведения итогов соревнований.