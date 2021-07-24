Квалификационные соревнования по гребле на Олимпиаде перенесены из-за погодных условий

Квалификационные соревнования по академической гребле, которые должны были состояться в ночь на субботу, перенесены из-за погодных условий.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета Олимпиады.

Новые даты соревнований будут назначены позднее.