Японец Хоригомэ стал первым в истории чемпионом ОИ в скейтбординге

На Олимпийских играх-2020 в Токио в воскресенье разыграли медали в скейтбординге, дисциплине, дебютировавшей в ОИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге стал представитель Японии Юто Хоригомэ. Серебряную медаль завоевал бразилец Келвин Хофлер, бронзовую – американец Джаггер Итон.

Помимо скейтбординга, новыми дисциплинами на Олимпийских играх стали серфинг, каратэ, спортивное скалолазание.