Японец Хоригомэ стал первым в истории чемпионом ОИ в скейтбординге
На Олимпийских играх-2020 в Токио в воскресенье разыграли медали в скейтбординге, дисциплине, дебютировавшей в ОИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге стал представитель Японии Юто Хоригомэ. Серебряную медаль завоевал бразилец Келвин Хофлер, бронзовую – американец Джаггер Итон.
Помимо скейтбординга, новыми дисциплинами на Олимпийских играх стали серфинг, каратэ, спортивное скалолазание.
Лента новостей
Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана
Азербайджанская гимнастка выступила в вольных упражнениях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка выступила на разновысоких брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)
Иван Тихонов продемонстрировал упражнение на кольцах в рамках квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский спортсмен продемонстрировал выступление на гимнастическом коне в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов продемонстрировал еще два упражнения в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов в отношении карабахского конфликта - канадский эксперт
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО)