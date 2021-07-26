Фернандо Торрес возглавил молодежную команду "Атлетико"
Фернандо Торрес стал главным тренером молодежной команды мадридского "Атлетико" "Хувениль А". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба "Атлетико".
Контракт с Торресом заключен на сезон-2021/22.
Торресу 37 лет, нападающий завершил карьеру в 2019 году. Он выступал за основную команду "Атлетико" с 2001 по 2007-й и с 2016 по 2018 год. В составе команды провел 404 матча и забил 129 голов, становился победителем Лиги Европы (2017/18), а также выходил в финал Лиги чемпионов (2016). В составе сборной Испании стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.
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