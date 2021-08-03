Словацкие и чешские чемпионы Олимпиады получат за медали больше, чем спортсмены из США

Словакия и Чехия финансово поощрят своих победителей Олимпиады значительно лучше, чем США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник сайт словацкой газеты Pravda.

Словацкие спортсмены получат €50 тыс. за каждую золотую олимпийскую медаль. На банковские счета серебренных призеров Олимпиады поступит €40 тыс., а бронзовых - €30 тыс. Финансовое поощрение чешских победителей Игр еще выше. За "золото" им выплачивается 2,4 млн чешских крон (€94 214), "серебро" - 1,8 млн крон (€70 658), "бронзу" - 1,2 млн крон (€47 105).

США, согласно Pravda, оценили олимпийское "золото" в €31 851,85. Наиболее высокие финансовые поощрения для победителей Игр установила Эстония. Эта прибалтийская страна направит на банковские счета своих золотых медалистов по €140 350,88 за каждую медаль.