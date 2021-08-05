Лионель Месси покинул "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года.