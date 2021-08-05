Лионель Месси покинул "Барселону"

Спорт 5 августа 2021 22:07 (UTC+04:00)
Лионель Месси покинул "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года.

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Лионель Месси покинул &quot;Барселону&quot;
Лионель Месси покинул "Барселону"
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