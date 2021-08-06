Футболист сборной Англии Грилиш перешел в "Манчестер Сити"

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш перешел в "Манчестер Сити", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт с игроком рассчитан на шесть лет.

Грилишу 25 лет, с 2014 года он выступал за "Астон Виллу". В сезоне-2020/21 англичанин выходил на поле в 27 матчах, забил семь голов и отдал 12 голевых передач. В составе сборной Англии Грилиш стал серебряным призером чемпионата Европы, прошедшего этим летом.