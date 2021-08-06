Такой сильной команды, как в Токио, у нас еще не было – Ильгар Рагимов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Такой сильной команды, как на Паралимпийских играх в Токио, у нас еще не было. Уверен, что сборная Азербайджана порадует нас. Все 36 наших атлетов могут завоевать медали. Об этом сказал шестого августа президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Ильгар Рагимов на пресс-конференции, посвященной предстоящим XVI летним Паралимпийским играм в Токио (24 августа - 5 сентября), сообщает Trend Life.

Сборная Азербайджана, завоевавшая 36 лицензий, выступит под девизом Yenilməzlər zəfərə doğru ("Непобедимые – к успеху!") в новой олимпийской форме (в двух цветовых вариациях).

Также были представлены видеоролики Yenilməzlər zəfərə doğru, медийные личности пожелали успехов сборной Азербайджана.

"Для Азербайджана это будут седьмые по счету Паралимпийские игры. 36 спортсменов (24 мужчины и 12 женщин, 7 - в инвалидной коляске) будут бороться за 47 комплектов наград. Такое количество - это рекорд для нас. Физически и психологически наши спортсмены полностью готовы и по сей день принимают участие в учебно-тренировочных сборах. До сих пор Азербайджан на Паралимпийских играх представляли 83 спортсмена, завоевавшие 38 медалей (9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых). У нас семь паралимпийских чемпионов, двое из них дважды становились победителями Игр. Самое успешное выступление было в Лондоне в 2012 году, когда 21 спортсмен завоевал 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали", – сказал Рагимов.

Самый возрастной спортсмен в составе команды – Елена Таранова (пулевая стрельба), ей 59 лет. Это будет ее шестое выступление на Паралимпиаде. Самая юная – Дана Шандыбина (плавание), которой сейчас 17 лет. Знаменосцем и капитаном сборной Азербайджана на открытии Паралимпийских игр будет вице-президент НПКА, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Ильхам Закиев.

"В преддверии Игр для паралимпийцев пройдут семинары оргкомитета Паралимпиады и Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA). Принимаются все меры для соблюдения правил карантина, чтобы избежать неприятных последствий. Мы шли к этой Паралимпиаде пять лет и надеемся на успех. Государством созданы все условия для успешного выступления. Флаг Азербайджана должен развеваться над олимпийским пьедесталом и подарить счастливые моменты нашему народу", - сказал Рагимов, выразив признательность всем федерациям, государственным структурам и частным компаниям за поддержку.

(Автор: Вугар Иманов)