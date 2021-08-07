Брат владельца ПСЖ сообщил о завершении переговоров с Месси

Клуб «Пари Сен-Жермен» завершил переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщил брат владельца клуба Халифа бен Хамад Аль-Тани в Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Переговоры официально завершены. Объявление будет позже», - говорится в сообщении. К посту прикреплена фотография, на которой футболист изображен в форме ПСЖ.

5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси, который выступал за команду с 2003 года. Позднее стало известно, что французский клуб начал переговоры по переходу нападающего.