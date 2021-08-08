ПСВ разгромил "Аякс" и в 12-й раз стал обладателем Суперкубка Нидерландов по футболу

Футболисты ПСВ со счетом 4:0 обыграли "Аякс" в матче за Суперкубок Нидерландов. Встреча прошла на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дублем отметился Нони Мадуэке (2-я и 29-я минуты), еще по одному голу забили Йорбе Вертессен (76) и Марио Гётце (89). На 13-й минуте Себастьян Аллер отправил мяч в ворота ПСВ, но главный арбитр Бьорн Кёйперс, воспользовавшись помощью системы видеоассистента рефери (VAR), гол отменил. На 40-й минуте защитник "Аякса" Николас Тальяфико получил красную карточку.

"Аякс" получил право сыграть в матче, так как выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов в сезоне-2020/21. ПСВ в прошлом сезоне занял второе место в первенстве страны.

ПСВ в 12-й раз стал обладателем Суперкубка Нидерландов. Команда является лидером по этому показателю. "Аякс" выигрывал суперкубок страны девять раз.