Премьер Японии и губернатор Токио удостоятся Олимпийского ордена

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен наградить премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу и губернатора Токио Юрико Коикэ золотыми Олимпийскими орденами - высшим орденом МОК, присуждаемым за особые заслуги перед олимпийским движением, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О соответствующем решении объявил президент МОК Томас Бах на проходящей в воскресенье в Токио сессии организации.

Летние Олимпийские игры завершатся в Токио 8 августа.