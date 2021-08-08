Президент «Барселоны» назвал следующий клуб Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клуб, где продолжит карьеру Лионель Месси. Об этом сообщает Tuttomercatoweb, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По словам функционера, следующим клубом аргентинца станет французский ПСЖ.

Он также отметил, что очень хотел бы сохранить футболиста в каталонской команде и сделал все возможное для этого.