Огонь Олимпиады в Токио погашен на церемонии закрытия Игр

Огонь Олимпийских игр в Токио погашен на церемонии закрытия соревнований на Национальном стадионе в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это произошло под музыкальную композицию французского композитора Клода Дебюсси. Затем закрылся постамент в форме цветка лотуса, где горел огонь.

Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой Великобритании (22-21-22), пятой - России (20-28-23).

​​​Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год.