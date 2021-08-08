Огонь Олимпиады в Токио погашен на церемонии закрытия Игр
Огонь Олимпийских игр в Токио погашен на церемонии закрытия соревнований на Национальном стадионе в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Это произошло под музыкальную композицию французского композитора Клода Дебюсси. Затем закрылся постамент в форме цветка лотуса, где горел огонь.
Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой Великобритании (22-21-22), пятой - России (20-28-23).
Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год.
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