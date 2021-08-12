Ромелу Лукаку второй раз перешел в "Челси"

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел из итальянского "Интера" в английский "Челси". Об этом сообщает пресс-служба миланской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение рассчитано на 5 лет.

Форвард выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год.

Лукаку 28 лет, в сезоне-2020/21 он принял участие в 44 играх за "Интер" во всех турнирах, забил 30 голов, отдал 10 голевых передач и стал чемпионом Италии. Бельгиец выигрывал чемпионат Бельгии в составе "Андерлехта", становился обладателем Кубка Англии с "Челси" (2012) и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года со сборной Бельгии.

По итогам прошедшего сезона "Челси" занял четвертое место в чемпионате Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале английский "Манчестер Сити" (1:0). В среду лондонский клуб завоевал Суперкубок УЕФА, победив испанский "Вильярреал".