«ПСЖ» презентовал Месси и других новичков команды при полных трибунах

«ПСЖ» на домашней арене «Парк де Пренс» провел презентацию новичков команды перед матчем второго тура Лиги 1 со «Страсбуром» (4:2), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

На поле арены поочередно вышли нападающий Лионель Месси, вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, а также хавбек Жоржиньо Вейналдум. Эти футболисты стали игроками «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Четверо из них перешли как свободные агенты, только за Хакими парижане заплатили 60 миллионов евро «Интеру».

Напомним, нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в самом начале игры открыл счет. Килиан Мбаппе удвоил преимущество своей команды на 25-й минуте, а спустя 2 минуты Юлиан Дракслер сделал счет 3:0.

В начале второго отрезка матча игрок «Страсбура» Кевин Гамейро отыграл один мяч, а на 64-й минуте Людовик Ажорк сократил преимущество парижан до минимума. На 81-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Александра Джику. Окончательный счет встречи на 86-й минуте установил футболист «ПСЖ» Пабло Сарабия — 4:2. Лионель Месси, Неймар и Серхио Рамос участия в матче не принимали.