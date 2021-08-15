Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Фернандешем о продлении контракта
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" начал переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Сообщается, что клуб предложит футболисту контракт до 2026 года.
Фернандешу 26 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. Португалец сыграл за английский клуб 75 матчей, забил 41 гол и отдал 25 результативных передач.
В составе сборной Португалии Фернандеш провел 33 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. В 2019 году он с национальной командой стал победителем Лиги наций.
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