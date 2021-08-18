Французский «Лион» разорвет контракт с футболистом из-за его улыбки в раздевалке

«Лион» в матче второго тура чемпионата Франции потерпел поражение от «Анже» со счетом 0:3, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации французских СМИ, «Лион» в ближайшее время разорвет контракт с защитником Марсело. Причиной для прекращения сотрудничества стала ироничная улыбка бразильского футболиста во время выступления в раздевалке капитана команды команды Лео Дюбуа. Также среди предпосылок к расставанию может служить плохая игра бразильского футболиста, которую издание L'Equipe оценило в один балл из десяти.

Марсело выступает за «Лион» с 2017 года. В 167 матчах за «ткачей» бразилец забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Также игрок выступал за бразильский «Сантос», польскую «Вислу», голландский ПСВ, немецкий «Ганновер 96» и турецкий «Бешикташ». В молодежной сборной Бразилии до 21 года в 2007 году сыграл 4 матча.

После двух сыгранных туров «Лион» располагается на 17 месте в Лиге 1, набрав одно очко, забив один гол, пропустив при этом четыре мяча.