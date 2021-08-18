"Ювентус" объявил о переходе футболиста "Сассуоло" Локателли на правах аренды

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подписал контракт с полузащитником "Сассуоло" Мануэлем Локателли. Об этом сообщает пресс-служба туринской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ювентус" взял футболиста в аренду на два сезона с обязательной опцией выкупа за €25 млн. Также в договоре предусмотрены накопительные бонусы в размере до €12,5 млн при достижении спортивных успехов.

В прошедшем сезоне туринский клуб занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не смог стать чемпионом страны.

Локателли 23 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 34 играх чемпионата Италии, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. На прошедшем чемпионате Европы Локателли сыграл в пяти играх за сборную Италии, забил два гола и завоевал золото.