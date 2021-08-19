Названы претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал шорт-лист игроков, претендующих на звание лучшего футболиста Европы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, тройку претендентов составили бельгиец Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), итальянец Жоржиньо, француз Н"Голо Канте (оба – "Челси").
На звание тренера года претендуют наставник сборной Италии Роберто Манчини, а также испанец Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и немец Томас Тухель ("Челси").
В шорт-лист тренеров вошли наставник сборной Швеции Петер Герхардссон, испанец Льюис Кортес ("Барселона"), англичанка Эмма Хейз ("Челси").
Обладатели наград будут известны 26 августа.
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