Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО)

Спорт 20 августа 2021 09:45 (UTC+04:00)
Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио на летние Паралимпийские игры, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

В Токио отбыла большая делегация в составе 38 членов национальной паралимпийской сборной Азербайджана.

Членов сборной в Токио проводили президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов, генеральный секретарь Кямал Мамедов, заведующий отделом министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, ветераны Карабаха и члены комитета.

Отметим, что остальные члены сборной Азербайджана отправятся в Токио 22 и 26 августа.

На соревнованиях в Токио 36 азербайджанских спортсменов (24 мужчины и 12 женщин) выступят в шести спортивных видах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО) - Gallery Image
Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО) - Gallery Image
Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО) - Gallery Thumbnail
Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО)
Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО)
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