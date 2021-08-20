Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио ((ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио на летние Паралимпийские игры, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

В Токио отбыла большая делегация в составе 38 членов национальной паралимпийской сборной Азербайджана.

Членов сборной в Токио проводили президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов, генеральный секретарь Кямал Мамедов, заведующий отделом министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, ветераны Карабаха и члены комитета.

Отметим, что остальные члены сборной Азербайджана отправятся в Токио 22 и 26 августа.

На соревнованиях в Токио 36 азербайджанских спортсменов (24 мужчины и 12 женщин) выступят в шести спортивных видах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )