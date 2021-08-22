"Аталанта" обыграла "Торино" на старте чемпионата Италии
"Аталанта" на выезде победила со счетом 2:1 "Торино" в матче первого тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
У победителей голы забили Луис Муриэль (6-я минута) и Роберто Пикколи (90+3), в составе туринского клуба отличился Андреа Белотти (79).
Во втором туре "Аталанта" 28 августа примет "Болонью", "Торино" в тот же день сыграет на выезде с "Фиорентиной".
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