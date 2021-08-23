Азербайджанские паралимпийцы в Токио на пути к победам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Ильгар Рагимов и генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов посетили Деревню атлетов в Токио, сообщили Trend Life в пресс-службе комитета.



Ознакомившись с условиями проживания спортсменов и поинтересовавшись их физическим и психологическим состоянием, подготовкой к Паралимпиаде-2020, Ильгар Рагимов пожелал атлетам успехов на Играх и новых побед во имя страны.

Напомним, что 24 августа в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры. Знаменосцем сборной Азербайджана будет чемпион летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине Олохан Мусаев. Азербайджан на Играх будут представлять 35 паралимпийцев (23 мужчины и 12 женщин), которые выступят в шести спортивных видах.

Атлетика

9 мужчин/ 3 женщины / в целом 12 спортсменов

1. Самир Набиев (толкание ядра);

2. Эльвин Астанов (толкание ядра);

3. Олохан Мусаев (толкание ядра, метание диска);

4. Саид Наджафзаде (прыжки в длину);

5. Камиль Алиев (прыжки в длину);

6. Орхан Асланов (прыжки в длину);

7. Елена Чебану (бег на 100 метров);

8. Эльмир Джабраилов (бег на 100 метров, на 400 метров);

9. Юлия Яновская (бег на 100 метров, на 400 метров);

10. Ламия Велиева (бег на 100 метров, на 400 метров);

11. Гамид Гейдарли (метание копья);

12. Орхан Гасымов (метание копья).

Дзюдо

6 мужчин / 5 женщин / в целом 10 спортсменов

1. Шахана Гаджиева (-48 кг);

2. Бести Сафарова (-52 кг);

3. Севда Велиева (-57 кг);

4. Ханым Гусейнова (-63 кг);

5. Дурсадаф Керимова (+70 кг);

6. Вугар Ширинли (-60 кг);

7. Намиг Абаслы (-66 кг);

8. Гусейн Рагимли (-81 кг);

9. Кянан Абдуллаханлы (-100 кг);

10. Ильхам Закиев (+100 кг).

Тхэквондо

2 мужчин / 2 женщины / в целом 4 спортсмена

1. Ройала Фаталиева (-49 кг);

2. Айнур Мамедова (+58 кг);

3. Имамеддин Халилов (-61 кг);

4. Абульфаз Абузарли (-75 кг).

Плавание

2 мужчин / 1 женщина / в целом ​3 спортсмена

1. Раман Салех (50 метров, свободный стиль, 100 метров, свободный стиль, 100 метров, баттерфляй, 100 метров, на спине);

2. Вели Исрафилов (100 метров, баттерфляй, 100 метров, брасс);

3. Дана Шандыбина (100 метров, брасс).

Пауэрлифтинг

4 мужчин/ 0 женщин / в целом 4 спортсмена

1. Пярвин Мамедов (-49 кг);

2. Нурлан Бабаджанов (-97 кг);

3. Эльшан Гусейнов (-107 кг);

4. Шамо Асланов (+107 кг).

Пулевая стрельба

1 мужчина / 1 женщина / в целом 2 спортсмена

1. Елена Таранова (10 метров, 25 метров, 50 метров);

2. Камран Зейналов (10 метров, 50 метров).

Это соревнование станет для паралимпийского движения Азербайджана седьмым по счету. Ранее наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

(Автор: Вугар Иманов)