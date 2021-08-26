Украинский "Шахтер" вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Украинский "Шахтер" сыграл вничью с "Монако" со счетом 2:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Харькове, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам основного времени "Монако" выигрывал со счетом 2:1, оба гола забил Виссам Бен-Йеддер (18-я и 39-я минуты). У "Шахтера" отличился Марлос (74). В дополнительное время автогол забил защитник "Монако" Рубен Агилар (114).