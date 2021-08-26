Украинский "Шахтер" вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Украинский "Шахтер" сыграл вничью с "Монако" со счетом 2:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Харькове, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По итогам основного времени "Монако" выигрывал со счетом 2:1, оба гола забил Виссам Бен-Йеддер (18-я и 39-я минуты). У "Шахтера" отличился Марлос (74). В дополнительное время автогол забил защитник "Монако" Рубен Агилар (114).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Самые "несчастные" актеры, или Как директор азербайджанского театра впервые сфотографировался с куклой – интервью (ФОТО)
День в селе не променяю на год комфорта в городе. На пути к живописному водопаду Мамырлы - экспозиция Ровшана Ширинова (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Пресс-секретарь президента Турции назвал время завершения эвакуации турецких военнослужащих из Афганистана
Обстановку в Афганистане и ее воздействие на регион ЦА обсудили на встрече с делегациями ПА ОБСЕ и полевыми отделениями ОБСЕ
Подразделения ВС Армении прибегли к попытке провокации в направлении Садаракского района (ФОТО/ВИДЕО)
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются профилактические меры против инфекционных заболеваний (ФОТО/ВИДЕО)
У абитуриентов с одинаковыми баллами вторым по важности параметром являются отметки в аттестате - ГЭЦ Азербайджана
Деятельность Мехрибан Алиевой является неразрывной и составной частью того огромного пути, который прошел Азербайджан за последние годы – Михаил Гусман
В Госфильмофонд Азербайджана переданы уникальные материалы, связанные с творчеством Сабита Рахмана (ФОТО)
В рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной бакинский двор (ФОТО)
В текущем учебном году в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию после капремонта 22 школы - минобразования
После выбора абитуриентами специальности на оставшиеся места зачисляются суббакалавры – Малейка Аббасзаде
Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит очень важный вклад в дело обеспечения межнационального и межрелигиозного взаимопонимания в Азербайджане - бывший гендиректор ИСЕСКО
В Азербайджане Герои Отечественной войны и члены их семей будут обеспечены квартирами – Распоряжение
Натали Гуле: Мехрибан Алиева вносит неоценимый вклад в развитие искусства, мультикультурализма и межрелигиозного диалога в Азербайджане и за его пределами