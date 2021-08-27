Жоржиньо признан лучшим игроком года по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал итальянского полузащитника английского "Челси" Жоржиньо лучшим игроком сезона-2020/21. Победитель был объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также на награду претендовали его партнер по команде французский полузащитник Н'Голо Канте и бельгийский хавбек английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне.

Жоржиньо 29 лет, в прошедшем сезоне в составе "Челси" он стал победителем Лиги чемпионов.