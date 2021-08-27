Вугар Ширинли завоевал золото Паралимпийских игр в Токио (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский парадзюдоист Вугар Ширинли (-60 кг) завоевал золотую медаль на XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Trend Life. В финале наш спортсмен обыграл Ануара Сарыева (Казахстан).

Напомним, что ранее парадзюдоистка Шахана Гаджиева (48 кг) и пловец Раман Салех (100 метров на спине) завоевали золотые медали, бронзовым призером по пауэрлифтингу стал Пярвин Мамедов (-49 кг).

Напомним, что 24 августа в Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Азербайджан на Играх представляют 35 паралимпийцев (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах. Это соревнование стало для паралимпийского движения Азербайджана седьмым по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

(Автор: Вугар Иманов)