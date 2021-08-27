Фантастический день Азербайджана в Японии! Три золотые медали за один час - впечатления победителей (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Такой сильной команды, как на Паралимпийских играх в Токио, у нас еще не было. Уверен, что сборная Азербайджана порадует нас, сказал в преддверии XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Ильгар Рагимов, пожелав успехов команде, которая выступает под девизом "Yenilməzlər zəfərə doğru!".

А сегодня наступил фантастический день Азербайджана в Японии! Три золотые медали за один час были завоеваны в Токио - такого еще не было в истории национального паралимпийского спорта.

Парадзюдоисты Вугар Ширинли (-60 кг) и Шахана Гаджиева (-48 кг), а также пловец Раман Салех (100 метров на спине) завоевали золотые медали. Еще один парадзюдоист - Намиг Абаслы (-66 кг) взял "бронзу". А вчера бронзовым призером по пауэрлифтингу стал Пярвин Мамедов (-49 кг).

Шахана Гаджиева: "Я радуюсь, что в столь молодом возрасте стала чемпионкой Паралимпиады. Рада, что благодаря этой победе здесь в Токио впервые зазвучит гимн Азербайджана. Эту победу я посвящаю своему учителю, родителям и всем нашим шехидам. Светлая память всем шехидам".

Вугар Ширинли: "Я стремился к чемпионству и очень счастлив, что смог возвысить наш флаг в Токио. Для меня самого это двойная радость: с одной стороны, возвращение Карабаха, с другой – чемпионство".

В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах. Соревнования стартовали 24 августа, некоторые выбыли из соревнований, но большинство еще поборется за медали. Так что надеемся на дальнейшие успехи!

Напомним, что Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

(Автор: Вугар Иманов)