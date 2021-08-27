Криштиану Роналду вернется в "Манчестер Юнайтед"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба английской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Футболист перейдет при условии согласования контракта, получения визы и успешного прохождения медицинского обследования. Контракт Роналду с "Ювентусом" был рассчитан до 30 июня 2022 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" заплатил туринскому клубу €15 млн, а также €8 млн в качестве бонусов.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. Всего на счету португальца 134 матча за итальянский клуб, в которых он забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи. Он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии.