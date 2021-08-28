Азербайджанская спортсменка Севда Велиева завоевала золото Паралимпийских игр в Токио (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский парадзюдоист Севда Велиева (-57 кг) завоевала золото XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Trend Life. В финале она победила Парвину Самандарову (Узбекистан).

"Сегодня принесла четвертое золото для Азербайджана. Очень счастлива и желаю каждому спортсмену добиться такого успеха!", - отметила чемпионка.

На данный момент в активе Азербайджана шесть наград - парадзюдоисты Вугар Ширинли (-60 кг) и Шахана Гаджиева (-48 кг), пловец Раман Салех (100 метров на спине) завоевали золотые медали. Бронзовыми призерами стали парадзюдоист Намиг Абаслы (-66 кг) и пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (-49 кг, ).

В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах. Напомним, что Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.

(Автор: Вугар Иманов)