"Лион" договорился о контракте с футболистом "Зенита" Азмуном
Французский футбольный клуб "Лион" договорился о заключении контракта с нападающим российского "Зенита" Сердаром Азмуном. Об этом сообщает газета L'Equipe.
По информации издания, в ближайшее время клуб совершит трансфер, заплатив за иранца €15 млн. Соглашение 26-летнего игрока с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года, контракт с "Лионом", предположительно, будет рассчитан на пять лет.
Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды иранец трижды выиграл чемпионат России и один раз стал обладателем Кубка России. В текущем сезоне форвард провел семь матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Ранее нападающий играл в России за казанский "Рубин" и "Ростов".
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