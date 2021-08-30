В Баку определены первые финалисты турнира Red Bull Neymar Jr’s Five (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел первый отборочный турнир футбольного турнира Red Bull Neymar Jr’s Five. На первом этапе отбора в столице приняли участие порядка ста команд, боровшихся за право выхода в Национальный финал, сообщили Trend Life организаторы.

В соответствии с регламентом турнира, по итогам первой квалификации в Баку в Национальный финал пробились шесть команд - Minionlar, NA’Vİ, Şirinlər, Stars FC, Pentatrick и Moteam. Очередной отборочный турнир в Баку пройдет 4-5 сентября. Последние финалисты будут определены 12 сентября в Гяндже.

Всем желающие принять участие на турнире Red Bul Neymar Jr’s Five необходимо пройти регистрацию на сайте www.redbullneymarjrsfive.com. Для участников, которые планируют выступить на этапе в Гяндже, регистрация завершится 10 сентября.

Red Bul Neymar Jr’s Five является глобальным футбольным турниром "пять на пять", объединяющим болельщиков со всего мира. Ежегодно количество стран, присоединяющихся к этому проекту, растет. Увеличивается и география турнира. В этом году соревнования будет еще более масштабными: отборочные этапы пройдут на шести континентах в более чем 60-ти государствах. Победители своих национальных финалов получат право выступить на всемирном финале турнира, который пройдет в декабре в Бразилии.

В соревновании могут принять участие команды из семи человек в возрасте от 18-ти до 35-ти лет. В соответствии с регламентом турнира каждый матч продолжается 10 минут. Каждый гол в ворота соперника приводит к тому, что площадку покидает один игрок соперника. Встреча продолжается до тех пор, пока не площадке не останется один игрок противоборствующей команды или же когда время игры подойдет к концу. Победительницей считается команда, у которой осталось больше игроков.

Партнеры проекта - Министерство молодежи и спорта Азербайджана, АФФА

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(Автор: Вугар Иманов)