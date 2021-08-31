Камавинга перешел в испанский "Реал"
Футболист Эдуарду Камавинга перешел в испанский "Реал" из французского "Ренна". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано до июля 2027 года. По информации испанской газеты Marca, сумма трансфера составила €30 млн.
Камавинга провел в составе "Ренна" 88 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. В его активе три матча за основную сборную Франции и один гол.
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