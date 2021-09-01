Гризманн перешел из "Барселоны" в "Атлетико"
Французский нападающий Антуан Гризманн перешел из "Барселоны" в "Атлетико" на правах аренды с обязательным правом последующего выкупа. Об этом сообщает пресс-служба команды из Мадрида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в июле 2019 года, сумма трансфера составила €120 млн. Нападающий помог каталонскому клубу выиграть Кубок Испании сезона-2020/21. Выступая за "Атлетико", французский футболист стал обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем Лиги Европы, а также доходил до финала Лиги чемпионов.
В составе сборной Франции в 2018 году Гризманн стал чемпионом мира, а в 2016 году завоевал серебряные медали домашнего чемпионата Европы и был признан лучшим игроком турнира.
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