Французский нападающий Антуан Гризманн перешел из "Барселоны" в "Атлетико" на правах аренды с обязательным правом последующего выкупа. Об этом сообщает пресс-служба команды из Мадрида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в июле 2019 года, сумма трансфера составила €120 млн. Нападающий помог каталонскому клубу выиграть Кубок Испании сезона-2020/21. Выступая за "Атлетико", французский футболист стал обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем Лиги Европы, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

В составе сборной Франции в 2018 году Гризманн стал чемпионом мира, а в 2016 году завоевал серебряные медали домашнего чемпионата Европы и был признан лучшим игроком турнира.