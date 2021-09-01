Вели Исрафилов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский спортсмен Вели Исрафилов завоевал золотую медаль XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Trend Life.

Паралимпиец стал победителем в соревновании по плаванию на дистанции 100 метров брассом.

Вели Исрафилов показал лучшее время среди соперников - 1минута 04.86 секунды. Азербайджанский спортсмен побил рекорд Паралимпиады.

Сейчас в активе сборной Азербайджана 16 медалей, из которых 11 – золотые, 1- серебряная, 4 – бронзовые.

Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых. В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчин и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах.

(Автор: Джани Бабаева)