Роналду побил рекорд по количеству голов за национальные сборные

Нападающий Криштиану Роналду забил два мяча за сборную Португалии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Ирландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Португальские футболисты одержали домашнюю победу со счетом 2:1.

Роналду обогнал иранца Али Даеи по количеству голов за национальные сборные. В активе Даеи 109 мячей, на счету Роналду 111 голов.