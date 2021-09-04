Азербайджанские спортсменки завоевали три медали в соревнованиях по борьбе на I Играх стран СНГ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки завоевали три медали в соревнованиях по борьбе в рамках I Игр стран СНГ, проходящих в Казани.

Как сообщает в субботу Trend, Шахана Назарова (весовая категория 50 кг) завоевала серебряную, Биргюль Султанова (65 кг) и Татьяна Воронцова (53 кг) – бронзовые медали.

Отметим, что в активе Азербайджана 3 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей.