Азербайджанские спортсменки завоевали три медали в соревнованиях по борьбе на I Играх стран СНГ
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки завоевали три медали в соревнованиях по борьбе в рамках I Игр стран СНГ, проходящих в Казани.
Как сообщает в субботу Trend, Шахана Назарова (весовая категория 50 кг) завоевала серебряную, Биргюль Султанова (65 кг) и Татьяна Воронцова (53 кг) – бронзовые медали.
Отметим, что в активе Азербайджана 3 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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