ЧМ 2022: Сборная Словении победила команду Мальты, россияне обыграли киприотов

Команда Словении по футболу победила сборную Мальты со счетом 1:0 в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Стожице" в Любляне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У победителей отличился Санди Ловрич (45-я минута, с пенальти). На 88-й минуте словенец Андрас Спорар не реализовал 11-метровый.

В другом матче группы H сборная России в гостях победила команду Кипра со счетом 2:0. В турнирной таблице словенцы занимают третье место с семью очками, мальтийцы идут пятыми с четырьмя баллами. Возглавляют таблицу россияне, набравшие 10 очков после 5 матчей, на второй позиции хорваты (7 очков после 4 матчей), на четвертой - словаки (6, 4), на шестой - киприоты (4, 5).

В группе А сборная Ирландии дома сыграла вничью с командой Азербайджана (1:1), а сборная Люксембурга в гостях проиграла сербам (1:4), в группе D команда Казахстана на выезде потерпела поражение от финнов (0:1), в группе G латвийцы в домашнем матче проиграли норвежцам (0:2).