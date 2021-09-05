Азербайджанские шахматисты продолжают выступление на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - В столице Исландии Рейкьявике прошли партии 10-го тура чемпионата Европы по шахматам среди мужчин, передает Trend.

В 10-м туре представитель Азербайджана Рауф Мамедов уступил румыну Богдану-Даниэлю Деака. Отметим, что это первое поражение Р. Мамедова на турнире. Таким образом, наш представитель, выступавший в группе лидеров в предыдущих турах, сейчас занимает 7-е место.

Айдын Сулейманлы победил Лорина Дкоста из Великобритании. Матчи Ниджата Мамедова с Мустафой Йылмазом (Турция), Ниджата Аббасова с Гудмундуром Кяртанссоном (Исландия) и Реада Самедова с Любомиром Фтачником (Словакия) завершились вничью.

За один тур до окончания соревнований Н.Мамедов с 7 очками находится на 14-м месте, А.Сулейманлы с 6 очками – на 44-м месте. Н.Аббасов и Р.Самедов каждый с 5,5 очками делят 55–82 места.