Паралимпиада в Токио объявлена закрытой
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объявил Игры в Токио закрытыми, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
5 сентября состоялась церемония закрытия соревнований на национальном стадионе в японской столице. Мероприятие проходило без зрителей.
Паралимпиада стартовала 24 августа. Спортсмены разыграли 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общекомандном медальном зачете одержали китайские спортсмены. В их активе 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медаль. На втором месте финишировали британские атлеты (41, 38, 45), тройку сильнейших замкнули американцы (37,36, 31).
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