«Манчестер Юнайтед» за 12 часов продал футболки Криштиану Роналду на $45 млн

Английский «Манчестер Юнайтед» за 12 часов продал футболки португальского форварда Криштиану Роналду на $45 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает AS.

Отмечается, что большую часть прибыли заработает технический спонсор манкунианцев, а «МЮ» получит примерно 10 процентов от суммы.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.