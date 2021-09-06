В Катаре сделали заявление о продаже алкоголя на ЧМ-22

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала о планах продавать алкоголь в Катаре во время турнира, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Алкоголь – не часть нашей культуры, но он будет доступен в определенных зонах. Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном ЧМ – фанаты активно их посещали. Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами.

Продавать будут только пиво? Планы в отношении фан-зон пока не финализированы. Но здесь важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре – их можно приобрести в барах и ресторанах отелей», — приводит слова Аль-Наими «Чемпионат».

Финальная часть предстоящего мундиаля должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе (Швейцария). Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей