Роналду поделился эмоциями от возвращения в МЮ

Новичок английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями от возвращения в клуб, передает сайт команды, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Я не отдыхать сюда приехал. Раньше в этом клубе у меня все было просто отлично, мы регулярно выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке. Но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать», — сказал Роналду.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.