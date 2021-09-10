Сборная Бразилии обыграла команду Перу в отборе на чемпионат мира

Бразильские футболисты обыграли команду Перу со счетом 2:0 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голами отметились Эвертон Рибейро (15-я минута) и Неймар (40).

Сборная Бразилии одержала восьмую победу в восьми матчах отборочного турнира. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка. Вторыми идут аргентинцы (18), третьими - уругвайцы (15), четвертыми - эквадорцы (13), пятыми - колумбийцы (13). Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

Следующий матч бразильцы проведут 7 октября в гостях против команды Венесуэлы. Перуанцы в тот же день примут чилийцев.