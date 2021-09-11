Криштиану Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу "Манчестер Юнайтед" дома победил "Ньюкасл" со счетом 4:1 в матче четвертого тура чемпионата Англии. Первый гол Роналду забил в добавленное к первому тайму время, а второй - на 62-й минуте. Также у победителей отличились Бруну Фернандеш (80-я минута) и Джесси Лингард (90+2). В составе "Ньюкасла" гол забил Хавьер Манкильо (56).

Португалец выступал за "Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год, также он играл за "Ювентус", испанский "Реал" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В составе английского клуба он три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала".

"Манчестер Юнайтед" набрал 10 очков в четырех играх и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ньюкасл" с одним очком располагается на 19-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 19 сентября на выезде сыграет с "Вест Хэмом", "Ньюкасл" 17 сентября примет "Лидс".