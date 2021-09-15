"Бавария" разгромила "Барселону" в гостевом матче ЛЧ

Спорт 15 сентября 2021 01:16 (UTC+04:00)
"Бавария" разгромила "Барселону" в гостевом матче ЛЧ

Немецкая "Бавария" забила три безответных мяча в ворота испанской "Барселоны" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На 34-й минуте встречи, прошедшей на поле "Барселоны", отличился Томас Мюллер. Во втором тайме – на 56-й и 85-й минутах – дубль оформил Роберт Левандовски.

"Бавария" возглавила группу E (3 очка), "Барселона" стала аутсайдером квартета (0), между ними расположились португальская "Бенфика" и украинское "Динамо", сыгравшие со счетом 0:0 в Киеве; у них по 1 баллу.

Результаты всех матчей первой половины первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА:

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