Чемпион мира Карлсен выиграл шахматный турнир в Ставангере
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в последнем туре обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал победителем турнира, проходившего в Норвегии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По результатам 10 туров Карлсен набрал 19,5 очка. На втором и третьем месте - француз Алиреза Фирузджа и венгр Рихард Раппорт.
Турнир в Ставангере проходил с 7 по 17 сентября. Занявший первое место Карлсен побеждал в этом турнире ранее - в 2016, 2019 и 2020 годах.
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