«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» в матче пятого тура чемпионата Германии разгромила «Бохум» со счетом 7:0, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе победителей отличились Лерой Сане, Йозуа Киммих (дубль), Серж Гнабри, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Роберт Левандовский.

После пяти туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. За пять матчей мюнхенский клуб забил 20 мячей, пропустив при этом только четыре.

«Бохум» располагается на 17 месте,имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Бавария» встретится с командой «Гройтер Фюрт». «Бохум» в следующем туре сыграет со «Штутгартом».