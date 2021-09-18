«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» в матче пятого тура чемпионата Германии разгромила «Бохум» со счетом 7:0, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В составе победителей отличились Лерой Сане, Йозуа Киммих (дубль), Серж Гнабри, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Роберт Левандовский.
После пяти туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. За пять матчей мюнхенский клуб забил 20 мячей, пропустив при этом только четыре.
«Бохум» располагается на 17 месте,имея в своем активе три очка.
В следующем матче «Бавария» встретится с командой «Гройтер Фюрт». «Бохум» в следующем туре сыграет со «Штутгартом».
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки (ФОТО)
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО)
Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО)
Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана
USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакене, Гахе и Загатале (ФОТО/ВИДЕО)