Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии

Спорт 19 сентября 2021 15:36 (UTC+04:00)
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривз умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте лондонской команды, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Причины смерти спортсмена не уточняются. В заявлении отмечается, что у игрока осталось четверо детей, а также десять внуков и правнуков.

Гривз выступал за Тоттенхэм с 1961 по 1970 год, он является лучшим бомбардиром в истории клуба. На счету форварда 266 голов в 379 матчах. Нынешний капитан шпор Харри Кейн является ближайшим преследователем Гривза, в его активе 223 забитых мяча в 341 игре.

Вместе с «Тоттенхэмом» форвард по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА. На протяжении карьеры нападающий также выступал за «Челси», «Милан» и «Вест Хэм».

В 1966 году Гривз в составе сборной Англии выиграл чемпионат мира. Всего на счету нападающего 44 гола в 57 играх в футболке национальной команды.

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