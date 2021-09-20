"Реал" победил "Валенсию" в игре Ла Лиги

В матче пятого тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл в гостях "Валенсию", передает Trend.

Матч завершился со счетом 2:1.

Голы забили со стороны хозяев Уго Дуро (66-я минута), в числе победителей Винисиус Жуниор (86) с передачи Бенземы и Бензема (88) с передачи Винисиуса Жуниора.

Мадридский клуб после пяти туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании набрав 13 очков. "Валенсия" с десятью очками занимает третье место.

В следующем туре "Реал" встретится дома с "Мальоркой", "Валенсия" в гостях с "Севильей". Обе встречи пройдут 22 сентября.