Азербайджанский дзюдоист завоевал в Хорватии золотую медаль
БАКУ /Trend/ - В Загребе (Хорватия) продолжается Гран-при по дзюдо, передает Trend.
Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров в весовой категории 73 кг встретился в финале с молдованином Виктором Стерпу.
Г.Гейдаров, победив соперника иппоном, завоевал золотую медаль.
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