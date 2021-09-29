"Зенит" разгромил шведский "Мальмё" в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" победил со счетом 4:0 шведский "Мальмё" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Петербурге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4). На 53-й минуте красную карточку получил игрок гостей Анель Ахмедходжич.

"Зенит" одержал первую победу в Лиге чемпионов с 27 ноября 2019 года, тогда в матче пятого тура подопечные Сергея Семака обыграли дома французский "Лион" (2:0). В прошлом сезоне петербургский клуб один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, заняв последнее место в своей группе.

Параллельно в Италии состоялся матч группы F "Аталанта" – "Янг Бойз". Хозяева были сильнее со счетом 1:0. Победный гол забил Маттео Пессина (68-я минута).